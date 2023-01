Per il 54% dei genitori italiani portare i figli al supermercato è fonte di stress

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una gestione flessibile del proprio tempo e di quello speso coi propri: l’esigenza principale deialle prese con i tanti impegni di tutti i giorni è quella di risparmiare il tempo speso per le incombenze domestiche per averne di più a disposizione per sé, per il relax e per la propria famiglia. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Everli, il marketplace della spesa online, e GoStudent, la scuola di ripetizioni n°1 al mondo, che ha esplorato il rapporto tra ie il tempo, anche e soprattutto quando si parla di spesa. L’indagine, infatti, ha analizzato le abitudini di oltre 440 madri e padriquando si tratta di fare la spesa, nei supermercati così come online, chiedendo agli intervistati come preferiscono effettuare i propri acquisti, a chi vorrebbero delegare l’impegno se potessero ...