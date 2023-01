Per Berlusconi 5 milioni di ‘Mi piace’ su Tik Tok | e ora votatemi

(Di domenica 22 gennaio 2023) caption id="attachment 279088" align="alignleft" width="150" Silvio/caption"Mi dicono che su Tik Tok ho fatto più di 5di 'Mi piace'. A questi 5di italiani dico: ricordate che io vi devo piacere soprattutto alle prossime elezioni nella cabina elettorale. Mi raccomando, non tradite". Lo dice Silvio, presidente di Forza Italia, in un video su Tik Tok per ringraziare gli utenti del social per le visualizzazioni e i 'mi piace'.

TGCOM

Né Matteo Salvini né Silviovogliono e possono fare da ancelle di Meloni. E quindi una ... Fonti azzurre non escludono addirittura un appoggio esterno, anchequanto riguarda la Lega. Ma ...Il governo, precisa, non ha mai "messo in dubbio" l'uso dello strumentoperseguire "reati di mafia e terrorismo". Quello che il partito di Silviosostiene "da sempre" è però che ne ... Berlusconi: "Sanità-lavoro-mobilità tridente d'attacco per la Lombardia" Il profilo TikTok di Silvio Berlusconi raggiunge i 5 milioni di “mi piace” e il leader di FI ringrazia i suoi follower con un video sui social. "Mi dicono che ...Nel gennaio del 2012 Galliani aveva ceduto Pato al Paris Saint-Germain per assicurarsi l’arrivo di Tevez. La famiglia Berlusconi fermò tutto.