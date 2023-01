Penn Badgley | “Quando ero piccolo mia madre doveva rianimarmi più volte al giorno”

ScreenWorld

Tratta dal bestseller di Caroline Kepnese , questa serie vedenei panni del protagonista Joe, brillante gestore di una libreria che prova una forte ossessione per alcune ragazze. Un'...Su Instagram, il profilo ufficiale della serie, sono infatti apparsi i video dedicato a cinque membri del gruppo in cui entrerà anche il protagonista interpretato da. I filmati hanno al ... Penn Badgley: “Quando ero piccolo mia madre doveva rianimarmi ... Vi era mancato Joe You 4 vi fornirà presto la vostra dose quotidiana di “stranezze” e mistero. Probabilmente siete qui perché siete curiosi di sapere qualcosa in più della prossima stagione di una de ...Netflix ha creato un appetito insaziabile per la sua serie dedicata al serial killer di You e, con un quarto capitolo in arrivo, sembra che questa stagione ...