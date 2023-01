Penalizzazione Juventus | il parere di Ancelotti e l’anticipazione di Ziliani | “Fuori dalle Coppe per almeno 5 anni”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lariguardante laha scosso non solo il campionato italiano, ma l’Europa intera. Sanzioni, per la squadra bianconera, potrebbero arrivare anche dalla UEFA, con la decisione di escludere il clubcompetizioni per le prossime stagioni. A rivelare l’indiscrezioni è il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, il quale, sul suo account L'articolo

La Gazzetta dello Sport

... Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**;*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9**; Cremonese 7*15 punti di** ...Si è deciso di punire in modo esemplare lainfliggendo 15 punti di, in attesa di ulteriori provvedimenti che da qui in avanti, la giustizialista, "giustizia" sportiva, potrà ... Juve, la tempesta non è finita: con la "manovra stipendi" si rischia una nuova penalizzazione Oggi è arrivata una notizia destabilizzante che cerca di tirare dentro il Napoli di Aurelio De Laurentiis nel calderone delle plusvalenze fittizie.Sesto posto e 34 punti (come Lazio e Roma) invece per l’Atalanta. Aggiornamento: la penalizzazione inflitta alla Juventus ha portato i bianconeri al decimo posto in classifica, a 22 punti come Empoli ...