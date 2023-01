PD Toscana | sindaco di Cecina si candida alla segreteria regionale

PisaToday

...ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto a cura della Regione, ... e in particolare, in questo caso, nella frazione di Filettole' affermano ilMassimiliano Angori e ...Adesso è ufficiale: saranno Anna Ferretti ed Ernesto Campanini i due candidati del centrosinistra in vista delle primarie per il candidatodelle comunali. Oggi il comitato organizzatore ha esaminato ed accolto le loro candidature e non ci sono state sorprese dell'ultimo minuto con nomi nuovi. Campanini e Ferretti hanno accettato ... Il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio eletto presidente della Conferenza dei sindaci dell'AUSL Toscana nord ovest Samuele Lippi, classe 1972, dal 2014 è sindaco di Cecina. La sua esperienza come amministratore inizia nel 1994 come consigliere comunale e prosegue dal 2000 al 2008 nel ruolo di assessore alle politi ...Novità nella Giunta Comunale di Bucine: si dimette l’assessore, con delega a scuola, cultura, politiche giovanili e pari opportunità, Laura Badii. Il Sindaco Nicola Benini ha nominato l’architetto Mon ...