(Di domenica 22 gennaio 2023) “Oggi è un bel giorno perché si fa partire una, con unche mette al centro le questioni che la destra non affronta. Saremo pronti a battere in fretta il governo Meloni, che ha scelto di colpire i poveri, e di metterlo in difficoltà da subito”. A rivendicarlo è stata Elly, candidata alla segreteria del Pd, al termine dell‘assemblea nazionale del, dove le due anime – quella riformista, legato alla candidatura di Stefano Bonaccini, e la sinistra interna – hanno trovato un compromesso per evitare lo scontro suldei valori. Eppure, al di là del voto quasi unanime, nell’area che sostiene Bonaccini si cerca di smontare la tesi del ‘’ da costruire: “Questa non è la ...

Il Fatto Quotidiano

...per la sfida del congresso nazionale ( Stefano Bonaccini ed Elly) che guerreggiano da giorni per un componente in più nelle commissioni per il congresso di Caserta e Napoli.il rischio ...Livia Turco che addirittura di commuove per il ricongiungimentoi "compagni". Tutti vanno in passerella. A cominciare dai candidati alla segreteria. Ellydice che ci vogliono "una ... Pd, Schlein: “Con manifesto inizia storia nuova, ora serve identità chiara” Pd, Schlein: "Con manifesto inizia storia nuova, ora serve identità chiara". Speranza e il ritorno di Articolo Uno: "Costruiamo partito nuovo" ...Veti e contro veti delle due correnti maggioritarie per la sfida del congresso nazionale (Stefano Bonaccini ed Elly Schlein) che guerreggiano da giorni per un componente in più nelle commissioni per ...