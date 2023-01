Pd | l’ultimo pasticcio | perché i dem rischiano davvero di sgretolarsi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ieri si è svolta a Roma l’assemblea del Pd, l’ultima con Enrico Letta come segretario. Sicuramente quella del “professore ‘esule’ a Parigi e ritornato in patria per salvare il Pd e il Paese”, come ha recitato la retorica di partito, è stata una delle più catastrofiche leadership politiche che la storia repubblicana, che pur non ne è stata avara, abbia conosciuto. Ma non è questo forse l’aspetto più rilevante da considerare quanto il carattere surreale che sta assumendo la corsa alla nuova premiership che si vorrebbe rifondativa del partito. Quella di ieri è stata appunto l’ultima tappa in ordine temporale di una vicenda che dà tutta l’impressione di essere simile a quella che fece implodere la vecchia Unione Sovietica, che era diventata un “colosso dai piedi di argilla” senza più anima o “spinta propulsiva” (“colosso” il Pd in verità lo è ormai per modo dire). Da buon liberale, ...