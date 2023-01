Pd | Letta | “Chi oggi ci prende in giro tornerà a bussare da noi”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 22 gennaio 2023) MILANO – “è la giornata del nostro orgoglio, dopo mesi in cui ne abbiamo sentite di tutti i colori. Sono sicuro che vinceremo le prossime elezioni politiche, e ci saranno stagioni in cui quelli che ci hanno preso intorneranno alle nostre porte, a, a chiedere”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, chiudendo l’assemblea costituente per il nuovo Partito Democratico. “La vita è fatta così,sono capace di guardarlo con disincanto”, ha aggiunto, ironizzando: “Ho vissuto la fase politica in cui non ti bastano tre telefonini per rispondere a tutti quelli che ti cercano, sto per entrare nella fase in cui il telefonino non suona mai”. L'articolo L'Opinionista.