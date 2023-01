Pd | Cottarelli | ' inutile e sbagliato fare battaglia di bandiera sul Jobs act'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Primarie PD: qualcuno torna a parlare delAct. Cancellare l'art.18 non era cruciale per le imprese (nei sondaggi erano molto più importanti questioni come tasse, burocrazia, giustizia). Ma riaprire ora la questione sarebbe un'altrae sbagliatadi". Lo scrive su Twitter Carlo, senatore eletto nelle liste del Pd.

