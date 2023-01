Passat elettrica | salto per Volkswagen nel 2024

InsideEVs Italia

Puntando, come, su spazio in abitacolo, capacità di carico. Pensata per tutti i mercati, ... Volkswagen sulla corsaUna offensiva globale , per Volkswagen ID.7, nata sulla piattaforma ...... acronimo dell'auto a guida autonoma, connessa,e condivisa con investimenti che superano ... Grazie all'integrazione tra hardware e software Polo, Golf, Tiguan,o Arteon sarà possibile ... La Passat elettrica è pronta: anteprima il 3 gennaio al CES 2023 Volkswagen non guarda più indietro e con ID.7 allarga la famiglia di auto elettriche del Marchio di Wolfsburg. Al CES di Las Vegas viene presentata la berlina, con carrozzeria classica a tre volumi, a ...La nuova Volkswagen Passat arriva con il compito di aprire la strada ad un rinnovamento radicale della gamma. Il design sarà tutto nuovo come confermano ...