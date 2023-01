(Di domenica 22 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Lazio - Milan il 24 gennaiose la ride: 'Di nuovo, incredibile. Solo che stavolta non ci sono io che segno due gol ai rossoneri'. Otto anni fa, conallenatore, Marco stese il Milan all'Olimpico con una doppietta. ...... Zona Serie A TIM (diretta esclusiva) In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Marco, ... La squadra di Stefanoha pareggiato contro la Cremonese e perso contro il Torino nelle ultime due ... Parolo: "Pioli ha due grandi armi per uscire dalle crisi. Ve le racconto" Tanta differenza tra Milan, Inter e Juve paragonate al Napoli. La squadra di Spalletti si sta dimostrando ancora più forte di prima ...