PARMA-PERUGIA 2-0 | HIGHLIGHTS

(Di domenica 22 gennaio 2023), sabato 21 gennaio 2023 – ore 14 – stadio Tardini – 21^ giornata Campionato Serie BKT: 22 Chichizola, 3 Osorio, 7 Benedyczak (25? st 26 Coulibaly), 8 Estevez, 10 Vazquez (40? st 16 Bernabè), 14 Ansaldi (11? st 23 Camara), 15 Delprato, 24 Juric, 30 Valenti, 39 Circati (25? st 4 Balogh), 45 Inglese (40? st 9 Charpentier). A disp: 29 Santurro (GK), 40 Corvi (GK), 13 Bonny, 17 OOsterwolde, 19 Sohm, 20 Hainaut, 47 Zagaritis. All.: Fabio Peccha: 1 Gori, 11 Olivieri (31? st 9 Melchiorri), 13 Luperini (23? st 28 Kouan), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (23? st 4 Iannoni), 20 Di Serio (23? st 18 Di Carmine), 21 Curado, 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro (40? st 10 Matos), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 33 Beghetto. All.: Fabrizio Castori ARBITRO: Giovanni Ayroldi della ...

... Lamberto Boranga è in grado di parlare dell'argomento 'farmaci e doping' nel calcio sul doppio binario di chi è stato atleta prima (portiere, fra le altre, di, Fiorentina, Brescia e, a ...Prodezza tecnica del calciatore del. Il Mudo Vazquez ha segnato una rete capolavoro che è valsa il 2 - 0 dei crociati sul ...Gli scatti di Lorenzo Cattani per Sportparma ci fanno ripercorrere le emozioni salienti di Parma-Perugia 2-0 (clicca qui). Spezzato l’incantesimo del “Tardini”: dopo tre ko interni di fila, i Crociati ...Specialista in cardiologia, in medicina dello sport e in medicina interna, Lamberto Boranga è in grado di parlare dell’argomento 'farmaci e doping' nel calcio sul doppio binario di chi è stato atleta ...