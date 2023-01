Parkinson | lo studio su una terapia sperimentale per invertire i difetti neuronali e proteggere le cellule cerebrali dalla degenerazione

(Di domenica 22 gennaio 2023)i neuronirappresenta l’aspetto più complicato e allo stesso tempo l’approccio potenzialmente più efficace per le terapie destinate ai pazienti affettimalattia di. A compiere un passo importante verso questa direzione uno, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine, e condotto dagli scienziati della Johns Hopkins University School of Medicine e della Inhibikase Therapeutics Inc. Il gruppo di ricerca, guidato da Valina L. Dawson, Milton H. Werner, Senthilkumar Karuppagounder e Ted M. Dawson, ha testato su un modello murino una, basata sull’inibitore IkT-148009. La malattia diè una condizione neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma ...

Il Fatto Quotidiano

"Loeffettuato sui fibroblasti dei pazienti- spiega Giorgio Fortunato, dottorando dell'Istituto di genetica e biofisica 'Buzzati - Traverso', co - primo autore dello- ci ha ......anche se il livello di precisione ottenuto era decisamente inferiore rispetto a quello dello...applicare questa tecnologia per monitorare pazienti affetti da patologie come il Morbo di... Parkinson, lo studio su una terapia sperimentale per invertire i difetti neuronali e proteggere le cellule… Un recentissimo studio sul morbo di Parkinson ha dato una svolta decisiva nella prevenzione di questa malattia: ecco i risultati dell'innovativa ricerca.Aumentano la produzione di una proteina essenziale per la salute del cervello, che può proteggere dall’insorgenza di disturbi neurodegenerativi, ...