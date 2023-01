Papa Francesco | “Una Chiesa dal cuore stretto sarebbe una maledizione”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Non ci succeda di professare un Dio dallargo ed essere unadal– questa, mi permetto di dire, una–; non ci succeda di predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla; non ci succeda di saperci chiamati a portare l’annuncio del Regno e trascurare la Parola, disperdendoci in tante attività secondarie, o tante discussioni secondarie”. Nella basilica di San Pietro,presiede la messa nella “Domenica della Parola di Dio”, istituita dallo stesso Bergoglio quattro anni or sono. Nel corso della celebrazione, il Pontefice ha conferito a uomini e donne laici provenienti da diversi Paesi del mondo il ministero del Lettorato e il ministero del ...