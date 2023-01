Papa Francesco ci dà un’indicazione molto importante per il nostro cammino spirituale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un vero e propriointeriore da percorrere passo passo, che ci conduce dalle tenebre alla luce.ci spiega che questo è necessario per chiunque voglia porsi alla sequela di Gesù. Perdersi per ritrovarsi è la dinamica per una vita felice. Ecco a cosa è chiamato l’uomo. Non siamo perfetti, ma inciampi e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Fatto Quotidiano

Testo dell'allocuzione del- Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi il Vangelo della Liturgia (Mt 4,12 - 23) narra la chiamata dei primi discepoli che, sul lago di ...' Non dimentichiamo di invocare la pace per la martoriata Ucraina: il Signore conforti e sostenga quel popolo che soffre tanto '. Lo ha dichiaratoall'Angelus. “Bergoglio Papa Ratzinger non se lo aspettava”: nel libro di padre Georg la sorpresa di… Papa Francesco, come accade ormai da mesi, ha avuto un pensiero di vicinanza per il popolo ucraino. Dopo la recita dell'Angelus il Papa ...Poi ricorda il ‘Capodanno lunare’ che viene celebrato, con gioia, in Estremo Oriente e si dice vicino a quanti invece attraversano momenti di prova causati dalla pandemia da coronavirus ...