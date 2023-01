Agenzia ANSA

Illancia un appello a superare le divisioni nella Chiesa. "Questa è la strada che ci ha indicato ... Non sotto i nostri gusti, le nostre tendenze e preferenze, ma sotto l'Parola di Dio che ci ...E solo nel caso che il sacrilego tiri chiaramente in ballo Dio o il, perché se se la prende ... Ma la loropunizione è imprecare per l'eternità, consumati dalla loro rabbia. Lia Celi Ultimi ... Papa: c'è un'unica Chiesa, Dio ci chiede di essere uniti - Ultima Ora La Parola di Dio è per tutti, invita alla conversione, rende annunciatori. Papa Francesco, come sempre, struttura l’omelia su tre parole chiave, celebrando la quarta domenica della Parola di Dio da lu ...Il Papa lancia un appello a superare le divisioni nella Chiesa. "Questa è la strada che ci ha indicato la Chiesa: tutti, anche i Pastori della Chiesa, siamo sotto l'autorità della Parola di Dio. (ANSA ...