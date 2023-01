Pamela Mastropietro | la madre | Dna di due sconosciuti sul corpo di mia figlia Ma nessuno li ha voluti cercare

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il pusher nigeriano Oseghale il 25 gennaio avrà un secondo processo per il reato di violenza sessuale. In quell'occasione, se decadesse l'aggravante dello stupro, l'uomo potrebbe evitare l'ergastolo. Alessandra Verni: "Non deve accadere"

ilmattino.it

merita di averne una definitiva e piena'. Sarà presente all'udienza del 25 gennaio a Perugia 'Certamente, sarò come sempre in prima fila e so già che Oseghale continuerà a raccontare le sue ...A pochi giorni dal processo di appello bis per l'omicidio di, la madre della giovane esprime tutti i suoi timori per l'eventualità di un ridimensionamento delle responsabilità dell'unico imputato, vale a dire il nigeriano di 32 anni ... Pamela Mastropietro, la mamma: «Stuprata e uccisa, e ora qualcuno che vuole contestarlo. Realizzerò i suoi sog La madre di Pamela Mastropietro teme che possa cadere l'aggravante della violenza sessuale nei confronti del nigeriano dopo il pronunciamento della Cassazione: "Voleva cancellare ogni traccia" ...«Oseghale ha violentato e fatto a pezzi mia figlia, merita il carcere a vita. Nessuno sconto di pena per chi è arrivato anche a mettere nella candeggina alcune parti del ...