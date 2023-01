Pallamano femminile | Serie A 2023 | Pontinia resta leader davanti a Salerno

(Di domenica 22 gennaio 2023) Cassa Ruralemantiene il comando della graduatoria assoluta delladidopo una 14a intensa giornata. La compagine laziale svetta con un punto su Jomi, una tendenza che continua da diverse settimane. Le due squadre citate non hanno avuto molti problemi ad imporsi nella giornata di ieri, rispettivamente a segno contro Tushe Prato (25/42) e AC Life Style Erice (20/27). Menzione d’onore per quest’ultima formazione, attualmente al terzo posto della regular season nonostante la sconfitta contro idella classifica. Casalgrande Padana ha saputo imporsi per quattro punti (28/24) sul campo del Brixen Südtirol, mentre Cassago Magnano non ha deluso le attese in casa primeggiando per 28 a 22 su Securfox Ferrara. Belle vittorie anche per Cellini ...

Salerno . È la Jomi Salerno a passare nel big match del terzo turno del girone di ritorno del campionato didi serie A1. La gara, attesissima, non ha deluso le aspettative. Lotta doveva essere e lotta è stata in terra siciliana dove la Jomi Salerno ha conquistato la terza vittoria ...Doppio impegno per laAretusa che domenica sarà in campo con le formazioni di Serie A2e maschile. Le ragazze guidate da Alfio Settembre torneranno in campo a distanza di un mese e mezzo per la pausa ... Niente da fare per l'Handball Erice che perde in casa con Salerno per 20-27 nella terza giornata di ritorno di serie A1. Arpie scendono al quarto posto.