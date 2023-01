Palacio cambia sport | ecco la sua nuova impresa nel basket

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA - Rodrigohato: El Trenza , che in Italia ha vestito nell'ordine le maglie di Genoa , Inter , Bologna e Brescia , dopo il calcio si sta cimentando nel, la sua ...

L'argentino ora gioca nella Serie D della palla a spicchi, con il Garegnano : nell'ultima uscita, vinta dalla squadra di contro il Tromello (59 - 65), El Trenza ha anche collezionato una ...