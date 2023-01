Pagani Salerno | violenti scontri tra ultras in serie D In fiamme il bus della Casertana prima del derby con la Paganese – I video

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le tifodisi sono scontrate violentementedell’inizio delcampano nel girone G del campionato diD. Il pullman dei tifosi ospiti, arrivato ain provincia di, è stato dato alledagliavversari. I sostenitorisono scesi rapidamente dal busche l’incendio lo distruggesse completamente e non si registrano feriti. Problemi di ordine pubblico ci sono stati poi lungo la strada che porta allo stadio «Marcello Torre», nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, mentre i Vigili del fuoco erano impegnati a spegnere leche avvolgevano il pullman. Il ...

Virgilio

Un pomeriggio di terrore a, in provincia di, dove l'autobus che trasportava un gruppo di una cinquantina di tifosi della Casertana è andato a fuoco dopo il lancio di un fumogeno. Ma danni sono statiprovocati ...Un pomeriggio di terrore domenica 22 gennaio a, in provincia di, dove l'autobus che trasportava un gruppo di una cinquantina di tifosi della Casertana è andato a fuoco dopo il lancio di un fumogeno. Ma danni sono stati provocati ... Crollano due abitazioni a Pagani, evacuate le famiglie della zona Immagini spaventose prima della partita Paganese-Casertana di Serie D: guerriglia in strada e un autobus dato alle fiamme. La condanna delle società calcistiche e della politica ...Annuncio vendita Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita usata del 2021 a Pagani, Salerno nella sezione Auto usate di Automoto.it ...