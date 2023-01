Paganese-Casertana | scontri tra ultras | in fiamme il bus dei tifosi rossoblù

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si sono registrati nel pomeriggio, poco prima della partita e derby di serie D, tra, deglitra le due tifoserie. All'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi, a...

Violenti scontri tra tifoserie si sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana, derby campano del girone G del campionato di serie D. Durante i disordini è stato dato alle fiamme il pullman della squadra ospite. All'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi si sono verificati scontri tra ultras a colpi di mazza.