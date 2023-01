Paganese - Casertana | il video choc degli scontri tra ultras | a fuoco bus tifosi rossoblù

Scontri ultrà choc per la partita di serie D tra. Un pullman che trasportava tifosi dellaha preso fuoco durante gli scontri. Fermo tra via San Domenico e via Leopardi a Pagani , il bus è stato divorato dalle fiamme. ..., scontri ultras a colpi di mazza e paura in strada: il bus dei tifosi ospiti in fiamme VIDEO Michelino morto a 2 anni per un malore, l'annuncio straziante del papà: 'Il nostro ...Un uomo morto e con il volto sfigurato, adagiato sulla scalinata della Grotta di Nettuno, ad Alghero. La macabra scoperta è stata fatta domenica mattina. A incontrare il cadavere ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...