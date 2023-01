(Di domenica 22 gennaio 2023) Una carneficina che nessuno riesce a fermare: in quasi un anno di, i combattimenti hanno provocato quasi 180.000 tranell'esercito russo e 100.000 in quello ucraino, senza ...

Da mesi la Russia e l'Ucraina non fornisconoaffidabili sulle vittime. A novembre, il capo dell'esercito statunitense Mark Milley ha dichiarato che l'esercito russo ha subito perdite per oltre ... Oslo dà le cifre sulla guerra: "180 mila morti o feriti tra i russi e 100 mila tra gli ucraini" Il capo di stato maggiore norvegese Eirik Kristoffersen ha dato le cifre dei morti o feriti dopo 11 mesi di guerra tra Russia e Ucraina ...