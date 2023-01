Oscar 2023 | le potenziali sorprese delle nomination | da James Cameron a Michelle Williams

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alla vigiliaagli, proviamo a ipotizzare i colpi di scena che potrebbero sovvertire i pronostici e regalarci alcune candidature inaspettate. Negli scorsi mesi vi abbiamo tenuti informati sull'awards season 2022/e soprattutto sulla corsa agli, con le previsioni aggiornate in vista dell'annuncioper gli Academy Award, che saranno rese note nella giornata di martedì. Dopo l'assegnazione dei Golden Globe, dei Critics' Choice Award e dei premi della critica, e tenendo contocandidature ai BAFTA Award e alle varie guilds cinematografiche americane (fra cui Directors Guild Award, Producers Guild Award e Screen Actors Guild Award), la competizione per entrare nelle cinquine ...

Everyeye Cinema

...tre film con un incasso maggiore al miliardo e mezzo di dollari Stefano D Onofrio - 6 Gennaio... Il regista, che in carriera ha conquistato ben tre premi, è da poco ritornato al cinema con il ...Il Campionato di Società di crossdella FIDAL Sondrio è partito con la prima prova a Nuova Olonio domenica 22 gennaio, ... Davide Della Mina (Team Valtellina\1° senior),Paniga (GP Santi\1° ... Oscar 2023: quando e come vedere le nomination, quali saranno i probabili candidati Alla vigilia delle nomination agli Oscar 2023, proviamo a ipotizzare i colpi di scena che potrebbero sovvertire i pronostici e regalarci alcune candidature inaspettate.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...