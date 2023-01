Oroscopo 22 gennaio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 22 gennaio 2023) La Luna in Acquario si congiunge con Marte in Gemelli alle 9:02 del mattino, ispirando un’iniezione di fiducia. Sentimenti sorprendenti possono affiorare in superficie quando la Luna si trova in quadratura con Urano in Toro alle 18.49. Venere e Saturno si incontrano in Acquario alle 23:13, per pianificare il futuro, mentre Urano termina la sua