Oriana Marzoli | rivela i suoi sentimenti a Daniele | “Ti parlo con il cuore”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nelle ultime settimane sembra che nella casa del GF Vip si stia formando una nuova coppia. Nonostante l’avvicinamento traDal Moro, tra i due gieffini non mancano le litigate. Tra una discussione e l’altra, la vippona venezuelana ha deciso di dichiararsi all’ex tronista di Uomini e Donne. “Ticon il L'articolo

Fanpage.it

Grande Fratello Vip,a Daniele Dal Moro: 'Provo dei sentimenti per te'. Dopo una giornata di dissidi e tensioni,e Daniele Dal Moro ritrovano l'armonia in un caldo abbraccio sui divani della ...Ascolta questo articoloè sicuramente una delle protagoniste della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', il reality show trasmesso su Canale 5. La neoentrata infatti sin dai primissimi giorni dal suo ... Lite al GF VIP tra Oriana e Daniele, lui: Non ho le idee chiare su noi, pensavo fosse un gioco Nelle ultime settimane sembra che nella casa del GF Vip si stia formando una nuova coppia. Nonostante l'avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal ...A seguito di un lungo faccia a faccia avuto con Nikita durante la notte, il VIP decide di confidarsi con la bella venezuelana ...