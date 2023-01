La Stampa

... di fatto una finta, verso Danilo, che con un missile di destro supera rasoterra la barriera e riporta in pareggio la, 3 - 3. In un secondo tempo sempre senza respiro l'Atalanta continua ad ...Lasembra aver risposto cona quanto accaduto in tribunale. Alla rete di Lookman che apre la gara, risponde la reazione bianconera: prima Di Maria su rigore, poi Milik per la rete ... Orgoglio Juventus contro l’Atalanta: ma cuore e coraggio non bastano, finisce 3-3 La Juventus però reagisce con orgoglio, guadagnandosi un calcio di rigore al 24' (con ausilio VAR): azione a percussione di Locatelli fermato da Scalvini, ma poi Ederson colpisce Fagioli. Dal ...Juventus-Atalanta, Allegri per dare la svolta La Juventus torna in campo, dopo la sentenza sulle plusvalenze. I bianconeri ha ricevuto un penalità di 15 punti in campionato, ed ora sarà dura combatter ...