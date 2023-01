Organizzavano incidenti stradali finti | Hanno dissanguato le assicurazioni | bottino milionario

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un’associazione a delinquere che assoldava attori e figuranti per inscenaree ottenere in tal modo risarcimenti importanti. Riuscendo ad intascare milioni di euro nell’arco di quattro anni. Ecco cosa è venuto alla luce Non una semplice truffa ma un vero e proprio sistema criminale architettato minuziosamente allo scopo di intascare milioni dalle. La vicenda portata alla luce dai carabinieri della compagnia di Roma Centro, checondotto le indagini, ha davvero del surreale: ai vertici del maxi raggiro c’era un’organizzazione criminale che ‘metteva in scena’per poi richiedere risarcimenti da migliaia di euro. Sistema criminale per sottrarre soldi alle(Kronic)Il tutto assoldando ...

di Gianmarco Di Napoli All'inizio c'erano i cosiddetti "parafangari", quelli chele truffe alle assicurazioni simulando fintistradali, con soli danni alle auto, per i quali venivano chiesti risarcimenti alle compagnie assicurative. Per realizzare il ...... cheuna notevole quantità di falsi sinistri stradali, con il concorso di diversi complici, di varia estrazione sociale e professionale. Sono 74 i fintiricostruiti, per un ... Falsi incidenti a Roma, la banda dei «parafangari» con i medici complici nei pronto soccorso: 4 sospesi per un anno, indagati altri 4 camici bianchi A febbraio l’addio, era stata aperta nel 1972. In pochi metri tante vetrine sfitte, vuoto il nuovo spazio ex Edison ...