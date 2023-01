ODCEC di Cosenza | Concorso per 1 Collaboratore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dista cercando 1di Amministrazione, da indirizzare all’Area Funzionari. Al Candidato idoneo sarà offerto un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se vivi in Calabria e questa mansione corrisponde alla tua Professionalità non perdere tempo e Candidati. In fondo all’articolo, negli Approfondimenti, troverai un link dedicato alla Regione Calabria, clicca e valuta tutti i Bandi della zona, le richieste di Personale sono varie, cerca quella più giusta per te. Collegati al sito Posizioni Aperte.com anche domani e resta aggiornato sulle ultime novità. Bando diE' indettopubblico, per esami, per un posto a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato con profilo ...