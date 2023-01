Ochoa | «C’è un Ochoa prima e dopo la parata su Neymar Di me si parlò fino in Cina»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, intervista il portiere della Salernitana, Guillermo Memo, 37 anni. L’intervista è precedente alla partita di ieri sera, vinta dal Napoli 2-0 allo stadio Arechi di Salerno.dice che la sua vita è praticamente cambiataaver parato il colpo di testa a, al Mondiale del 2014. Brasile-Messico,colpì di testa esi esibì in un volo da fermo che tolse la palla dall’angolino in cui si stava infilando. Se neovunque. «C’è unlasu quel colpo di testa di. Di me si...

Vale a dire: i 2 di Osimhen, uno respinto e uno parato da, e poi il gol di Di Lorenzo. Il punto, però, è che prepararsi per giocare così, senza alcun tipo di velleità offensiva e di ...6 Per un po' non gli vengono chiesti miracoli, né può farne su Di Lorenzo. Nella ripresa, su Osimhen, il colpo di reni è da. Daniliuc 5,5 Occupa lo spazio con devozione e costringe Elmas ad andarsene per zone centrali. Ma il macedone ha sensibilità e lo strappo del 3' st vale palo e tap in di Osi. Sambia (40' st) ... Cronaca Salernitana - Milan - Live: la partita in diretta