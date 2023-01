Nuovo rinforzo per la BB14 | presentato ufficialmente Dario Masciarelli

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023) Bergamo. Visto, piaciuto, sottoposto immediatamente al battesimo del fuoco. E pure perfezionista: “Dio mi ha dato queste braccia lunghe, a qualcosa dovranno pur servire. Mi riprometto di essere più incisivo e presente a rimbalzo”. Sottotitolo alla prima dichiarazione: ne ha catturati una cinquina in 22 corsette d’orologio, mica pochi. Ruolo tre tendente due (posizioni scoperte dopo che Sodero e Isotta sono finiti ai box per infortunio e ci rimarranno fino a febbraio inoltrato) “anche se il mio idolo è sempre stata una point guard un po’ folle come Allen Iverson”, mano di tiro la sinistra,viene ufficializzato da Bergamo Basket 2014 il giorno dopo aver già sciorinato il suo repertorio. E si presenta subito, all’indomani dell’esordio davanti alpubblico: “Con la dirigenza abbiamo chiuso in fretta, sono bastate ...