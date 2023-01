Nuovo prestigioso traguardo professionale per l”ingegnere sannita Meoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giovane e talentuoso ingegnereValerio Ranieroha raggiunto un altro importante: dopo la laurea in Ingegneria all’Università di Pisa ed il Master in Spagna all’Università di Barcellona, ha conseguito pochi giorni fa anche la laurea magistrale in Ingegneria Informatica discutendo una interessante tesi dal titolo “Applicazioni Cross-Platform: Analisi e stato dell’arte del framework Flutter”. La sua formazione solida e la sua passione per le nuove tecnologie lo hanno portato a conseguire, questa volta, la laurea magistrale in ingegneria informatica al termine di un percorso di studi altamente specializzato e selettivo in cui ha acquisito le competenze specialistiche necessarie per un alto livelloidonee a fargli affrontare le sfide dell’informatica ...

