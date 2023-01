Nuovo blitz di Ultima generazione a Firenze | tre attivisti imbrattano la sede regionale del Mef | “Basta finanziare le aziende del fossile”

Il Fatto Quotidiano

Energia, l'Irlanda potrebbe raggiungere l'indipendenza energetica entro una generazione. Per Leo Varadkar, primo ministro irlandese, la questione del clima è una opportunità di sviluppoe diverso per il Paese e non un peso o un obbligo. Sfruttare le risorse energetiche rinnovabili del Paese, sia eolica che solare, significa maggiore sicurezza energetica, prezzi più stabili, ...Dalla Gran Bretagna, attraverso le parole del suo leader Rishi Sunak, arriva il pieno sostegno algoverno liberamente eletto del Presidente Lula, così come i leader di Stati Uniti, Canada e ... Nuovo blitz di Ultima generazione a Firenze, tre attivisti imbrattano la sede regionale del Mef: “Basta… Nuovo blitz di ultima generazione: imbrattata la sede del Mef: "Basta finanziare le aziende del fossile" [VIDEO] ...Nuovo blitz delle Forze dell’Ordine nel sabato sera teramano. Ieri sera è toccato all’Heaven, il locale di Villa Pavone che ospitava l’esibizione del dj Ludwig. Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili U ...