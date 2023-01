Nuova Zelanda | Chris Hipkins sara' il prossimo primo ministro | succede ad Ardern

Corriere della Sera

Chris Hipkins, 44 anni, sara' il prossimo primo ministro dellaal posto della dimissionaria Jacinda Ardern. Lo ha annunciato il partito Laburista, indicandolo come il solo candidato, e di conseguenza nuovo premier, alla guida della formazione che ...Maunganui Beach () 22 marzo - 26 marzo: Beach Pro Tour "Elite 16" di Tepic (Messico) 29 marzo - 2 aprile: Beach Pro Tour "Futures" di Coolangatta Beach (Australia) 4 aprile - 8 aprile: ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Chris Hipkins, 44 anni, sara' il prossimo primo ministro della Nuova Zelanda al posto della dimissionaria Jacinda Ardern. Lo ha annunciato il ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...