Notiziario | seduta ad alta intensità per i bianconeri non impiegati a Ferrara

(Di domenica 22 gennaio 2023) Questa mattina isi sono ritrovati al Picchio Village per l’allenamento post gara: gli undici scesi in campo ieri ahanno svolto unadefaticante; tutti gli altri sono stati impegnati in un allenamento adcon messa in azione tecnico-motoria, lavoro metabolico ed esercitazione adcon la palla. Domani la squadra usufruirà del giorno libero e riprenderà la preparazione martedì alle ore 14:00 al Picchio Village a porte chiuse per iniziare a lavorare sul prossimo match di campionato col Palermo, in programma sabato prossimo in casa. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

SoldiOnline.it

Nel corso dellaè stato inoltre ribadita l'importanza di diffondere anche attraverso le scuole la cultura della legalità. Una particolare attenzione è stata rivolta al disagio giovanile ...Il menu della giornata prevede una doppia, la partita con lo Spezia è in programma mercoledì ... daldi giornata si potrà capire qualcosa in più sulle sue condizioni. Borsa Italiana, il commento della seduta del 17 gennaio 2023 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quello di Giuffrè era l'ultimo dei membri non togati che non si era riuscito a nominare due giorni fa per via del M5s ...