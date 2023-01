Nordio prova a resistere | Non lascio Ma Meloni lo commissaria

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il ministro difende il suo rapporto con, che non si esprime e affida i dossier più delicati agli uomini di fiducia. Un semimento, mentre Salvini lo attacca per colpire lei Segui su affaritaliani.it

Meloni 'commissaria'con Delmastro Delle Vedove e Mantovano Ma secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio sia Lega sia Fratelli d'Italia hanno nei fatti preso le distanze dal ministro, ...Attacca anche il pm romano Eugenio Albamonte: "sono vent'anni che parla da politico e non da ...a chiarire le intenzioni del governo il capogruppo di Fdi Tommaso Foti: "Dobbiamo capire se ... Nordio prova a resistere: Non lascio. Ma ora Lega e FdI lo accerchiano Sull'infuocata questione giustizia interviene Matteo Salvini. A scontro ancora aperto tra il ministro Carlo Nordio e la magistratura il leader della Lega invita ad abbassare i toni, da entrambe le par ...Il ministro difende il suo rapporto con Meloni, che non si esprime e affida i dossier più delicati agli uomini di fiducia. Un semi commissariamento