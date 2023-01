“Non ti sopporto” | una VIP sbotta verso Nicole Murgia | lo screzio

Radio Zeta

che siamo diventate due estranee, al funerale di nostra madre sembravamo al massimo due conoscenti. Ho capito però che la vita è troppo breve evorrei rimpiangere diaver fatto ..."Certo, spero che questa situazionesia eterna " ha detto Giuseppina a Il Giorno " perché ora sono ancora giovane e la fatica la, ma andando avanti con gli annicredo. Comunque, sono ... Geolier: “Non sopporto la lontananza da Napoli, devo tornare dopo dieci giorni. Dove sto, sto. Mi mancano le persone, l’aria, tutto”. Serata di sangue a Villa Verucchio coi carabinieri che sono intervenuti dopo la violenta lite tra due ragazzi al culmine della quale è spuntato un coltello ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...