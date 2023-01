“Non pagherà solo la Juventus” | chiesti gli atti sul Napoli | cosa può accadere

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il caso plusvalenze che ha riguardato laha, in realtà, invaso l’intero calcio italiano. Al momento il club bianconero è quello che ha pagato a più caro prezzo dopo le indagini della Procura Federale. Il -15 in classifica comminato allapotrebbe non essere l’unica sanzione della Procura della FIGC al calcio italiano. De Laurentiis (Getty Images)a rischio sul caso plusvalenze: le ultime Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di La Repubblica, inf, anche altre società italiane sono coinvolte e anche ilpotrebbe “pagare” dopo le indagini che si stanno svolgendo. Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, chiederà glidell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis, alla Procura di. Lo ...