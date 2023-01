Non escludo l' invio di carri armati all' Ucraina Macron risponde a Putin

ilmessaggero.it

Anche in questo caso, difficile immaginare le sanzioni che saranno richieste dalla Procura Federale, mache si possa tornare a discutere di penalizzazione in classifica , soprattutto ...Anche in questo caso, difficile immaginare le sanzioni che saranno richieste dalla Procura Federale, mache si possa tornare a discutere di penalizzazione in classifica , soprattutto ... Juventus, Grassani: «Punito un metodo illegale. Non escludo nuove sanzioni e l'Uefa non rimarrà inerte» Il presidente Macron risponde per le rime alle provocazioni del Cremlino. La Russia ha minacciato l'Occidente dicendo che la consegna di armi a ...(ANSA) - PARIGI, 22 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi che "nulla è escluso" rispondendo a una domanda sulla fornitura di carri armati pesanti Leclerc all'Ucraina. La Franc ...