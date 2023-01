“Non è l’Arena” | colpo di scena dopo l’arresto di Messina Denaro | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 22 gennaio 2023) News tv. “Non è”, anticipazioni 22 Gennaio 2023: pazzescodi. Stasera, domenica 22 Gennaio 2023, andrà in onda su La 7 una nuova puntata di Non è, lo show di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Come sempre nel corso della lunga diretta troveremo dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese. Tra gli argomenti della serata ci saràdi Matteo, il boss catturato30 anni di latitanza.Leggi anche –> “Non è”, le immagini esclusive di Emanuela Orlandi prima della scomparsa “Non è”, anticipazioni ...