Non è accettabile | Casini travolge Concita De Gregorio a casa sua | Video

(Di domenica 22 gennaio 2023) Attimi di palpabile tensione a In Onda, il programma condotto daDee David Parenzo su La7, la puntata è quella di sabato 21 gennaio. In studio ecco Pier Ferdinando, di cui si celebrano i 40 anni da onorevole. Inizialmente, la Destrappa un sorriso a. "Mi ricordo che si diceva che uno era bello e l'altro intelligente. Lei era quello bello...", afferma riferendosi a quanto si diceva sue Arnaldo Forlani. "Dicano quello che vogliono, io dopo 40 anni sono ancora qui", ricorda con un sorriso compiaciuto. Dunque, la Deaggiunge: "Invece, Cuffaro, è molto interessante. C'è stata una stagione in Sicilia in cui quello che diventò l'Udc è stato un partito molto vicino ad ambienti mafiosi". Frase ...

Il Tempo

Quella contro la Juve pone più dubbi, incertezze, retro pensieri rispetto ad un credoda tutti: lasciando perdere tifo pro e contro. I tifosisono poveri fessi che abbaiano alla luna. ...D'altra parte le competenzemancano e sono diverse le società italiane già in prima fila che ... Il contesto è pronto e ora il nucleare deve tornare socialmente. Nel breve medio termine ... In Onda, Casini sbotta: "Non è accettabile". De Gregorio zittita Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...I dubbi sulle plusvalenze e la slealtà sportiva. Meglio salvare il pallone e punire tanti colpevoli A chi giova Al nostro calcio: non proprio. Agli avversari della Juve Nemmeno. Ai furbastri che ges ...