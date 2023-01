“Niente da fare” Carlo Conti è stato informato | succede dopo la puntata di Tale e Quale show

(Di domenica 22 gennaio 2023) C’è Posta per Tenua nella sua corsa senza rivali, anche questo sabato ha trionfato suche pure porta a casa un risultato lusinghiero. Scrive Davide Maggio come nella serata di ieri, sabato 21 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conqui3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Città segrete sigla 1.250.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione ha registrato 453.000 ...

ilmessaggero.it

Shrinking , insomma, ha letteralmente ogni singola tessera del mosaico al posto giusto perla ...all'altezza dei due capolavori che l'hanno spiritualmente preceduta - è inutile far finta di,...Le richieste: "centrali a carbone e 20GW di rinnovabili" Nel concreto, il movimento Ultima ...che venga interrotta immediatamente la riapertura delle centrali a carbone fatte ripartire per... Niente da fare per il Grifo: al Tardini il Parma vince 2-0 Il ministero non proroga il riconoscimento dei crediti per i medici in formazione che aiutano i colleghi con incarichi provvisori o di sostituzione. Fimmg: "Si motiva la scelta con il fatto che l'emer ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...