Nicoli festeggia 50 anni di storia con un nuovo sito e il restyling del marchio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Albino. Da “Trasporti Spedizioni spa” a “TRASPORTA” sui mezzi che compongono la flotta aziendale, uninternet e la guida che passa dalla prima alla seconda generazione per scandire i primi 50della società di Albino, principale player del trasporto conto terzi in Italia. In occasione del 50esimo anno di attivitàsi presenta al mercato con una rinnovata identità ed unweb. “Quello che non cambia -spiega la famiglia- sono la passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto la famiglianella gestione della società creata da Pasqualino”. In occasione del 50esimo compleanno, inoltre, la proprietà è passata interamente alla ...