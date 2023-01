Nicola | “Mantenere il giusto equilibrio anche nei momenti difficili”

Leggi su seriea24

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Con la prestazione di oggi abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo un po’ smarrito nelle ultime settimane. Non era facile contro un avversario di grande livello come il Napoli e dovevamo provare a limitare il loro palleggio. Dobbiamo metterci ancora più intensità e aggressività ma, considerandogli uomini che avevamo a disposizione, oggi non potevamo fare molto di più. L’importante èile non farsi prendere dal malessere che può conseguire da un momento difficile”. Con queste parole il tecnico Davideè intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Salernitana – Napoli. Il mister ha quindi concluso: “Dal punto di vista tattico, la difesa a quattro era il modo migliore per fronteggiare il Napoli. Nel secondo tempo abbiamo cercato di alzare il ...