Niccolò Fabi | “Il Festival di Sanremo non lo guardo | non ho neanche la tv”

La Repubblica

L'intervista: "Ho voluto fare qui il video ufficiale del disco per quella sensazione che provo tra le sue strade. In città tanti turisti, è una bella ...MUSICAIl cantautore romano presenta il suo nuovo disco "Meno per Meno". Il nuovo progetto artistico di, che arriva in occasione dei suoi 25 anni di carriera, include 10 brani orchestrali ... Eventi 20 gennaio a Bologna e dintorni: Robbie Williams, Niccolò Fabi, Stefano Massini, Mario Tozzi