NFL Play-offs 2023 | le #1 non sbagliato! Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles avanzano al Championship

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono ied ile prime due squadre a raggiungere is della prossima settimana. INFLhanno visto nel corso della notte italiana i primi due match del Divisional Round e, come sempre, emozioni e colpi di scena non sono mancati. Le teste di serie #1 di entrambe le Conference non hanno deluso, anche se i match sono stati molti diversi tra di loro. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è accaduto nelle sfide giocate. AFC,– Jacksonville Jaguars 27-20. Il primo quarto si apre con i padroni di casa che vanno a segno con il consueto duo Mahomes-Kelce per 8 yds e il 7-0 iniziale. I Jaguars rispondono ...

Play.it USA

... Starcraft: Remastered , Maniac Mansion , Far Cry 4 e Madden22 . Alcuni di questi omaggi ... c è un intero mondo di interessanti titoli free - to -, tra cui Apex , Overwatch 2 , Destiny 2 e il ...Latira un enorme sospiro di sollievo e organizza un ultimo turno tutto all'insegna del ...visto le streghe contro i modesti Rams di questo periodo ma la ha spuntata in overtime e giocherà i... Guida al Divisional Round Weekend del 2022 NFL – Play.it USA I Play-offs NFL 2023 hanno visto nel corso della notte italiana i primi due match del Divisional Round e, come sempre, emozioni e colpi di scena non sono mancati. Le teste di serie #1 di entrambe le ...Chiefs e Eagles hanno conquistato, rispettivamente, la possibilità di giocarsi la finale AFC e NFC. Kansas City si è imposta sui Jaguars (27-20 il finale). Eroe del match è stato Mahomes. Il QB dei Ch ...