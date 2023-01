Neve in Toscana | scatta una nuova allerta | ecco dove - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Fino al primo di lunedì 23 gennaio, si avranno nevicate sparse di debole o moderata intensità sui rilievi a quote ...Laprevista domani (Lunedì 23) secondo il modello MOLOCH ECMWF (Lamma). Evidenti nevicate fino in pianura previste sull'Emilia Romagna, con accumuli anche di diversi centimetri. L' ... Neve fino in pianura in Toscana, ecco dove: previsioni meteo - Meteo - lanazione.it TOSCANA: I mezzi sono rimasti bloccati dalla coltre bianca ma anche dalle auto fermate a loro volta dalle condizioni meteo. La situazione linea per linea ...La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido fino alle 15 di lunedì 23: ad essere interessati sono soprattutto il versante appenninico orientale e il ...