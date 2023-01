Neve in Toscana | in Casentino | Mugello | Valtiberina | Reggello Automobilisti bloccati sulla strada per Vallombrosa

LA NAZIONE

Attese nevicate anche a quote basse sullae, più deboli, sull'Umbria. Acquazzoni anche sul ... A Firenze pioggia mista a. Le previsioni al Sud e in Sicilia vedi anche Sant'Agata de' Goti, ...... moderati settentrionali su Liguria e; da deboli a moderati meridionali sulle regioni ... Ancorasul Vesuvio Ancorasulla cima del Vesuvio, che da venerdì scorso si presenta con un ... Neve fino in pianura in Toscana, ecco dove: previsioni meteo - Meteo - lanazione.it Maltempo e neve ancora tra domenica e lunedì, con temperature al ribasso soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte ...Ancora maltempo sulla Toscana, dove dal pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio, sono attese piogge in pianura e neve sulle colline e in montagna. (ANSA) ...