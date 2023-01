Neve e allerta meteo in Italia | ecco quando e quali sono le Regioni a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’arrivo dellaera atteso. In tanti desideravano nevicate che consentissero di programmare settimane bianche. Purtroppo però l’intenso freddo che si sta abbattendo sulla Penisola in questi giorni ha indotto gli esperti ad annunciare ‘’. Cizone dell’che a causa di questa forte ondata di gelo, che dovrebbe addirittura intensificarsi nelle prossime ore, è abufere e valanghe.diverse leche rischiano di essere interessate da un’rossa. Proprio in virtù di questa possibilità è stato specificato dagli esperti qual è il comportamento da tenere in caso di bufere. La Protezione civile annuncia: ‘Condizioniavverse’ La Protezione civile, intanto, non solo invita ...