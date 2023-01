Neve abbondante ieri nel foggiano Oggi allerta temporali per il Salento Puglia | maltempo | protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 22 gennaio 2023) La foto di Ennio Mascia si riferisce a Faeto.il subappennino dauno ed il Gargano sono stati gravati da consistenti nevicate e nelin alcuni Comuni, tra l’altro, sono rimaste chiuse le scuole. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sullacentro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolonel ...

Canale Dieci

Il provvedimento è stato adottato da ieri e per ora resta in vigore. Il tratto infatti non è sicuro, considerando l'presenza die ghiaccio. Automobilisti avvisati dunque: la strada è chiusa.Quattro ragazzi che erano rimasti impantanati con la loro auto sull'Aspromonte, nei pressi di Montalto, a causa di un'nevicata, sono stati recuperati e dai Vigili del fuoco. Giunta una richiesta di soccorso alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Reggio, si è provveduto a inviare sul posto, in ... Neve abbondante, l'invito dei Carabinieri ad evitare di avventurarsi sulla Provinciale La foto di Ennio Mascia si riferisce a Faeto. Ieri il subappennino dauno ed il Gargano sono stati gravati da consistenti nevicate e nel foggiano in alcuni Comuni, tra l’altro, sono rimaste chiuse le s ...E da venerdì sera la neve, preannunciata dalle previsioni meteo, è tornata abbondante soprattutto nell’area dei Sibillini, anche a bassa quota. Precipitazioni che sono andate avanti per tutta la notte ...